Igor Tudor'dan oyuncularına: "6'da 6 yapın"

Ş ampiyonlar Ligi’ne katılma hayalleri kurarken üst üste M.Başakşehir ve F.Bahçe yenilgileriyle sarsılan G.Saray’da Avrupa Ligi’nin de tehlikeye girmesi teknik direktör İgor Tudor’u harekete geçirdi.

Oyuncularının önüne puan tablosunu koyan Hırvat hoca, kalan 6 maçta hata yapma lükslerinin olmadığını söyledi.

Bursa maçının önemine dikkat çeken genç antrenörün, “Matematiksel olarak şansımız devam ettikçe Şampiyonlar Ligi’ni kovalayacağız. Bursa ile başlayarak kalan 6 maçı da kazanın. Rakiplerimizden çok, kalan haftalarda bizim ne yapacağımız önemli” dediği bildirildi.

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