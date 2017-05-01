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Emmanuel Adebayor: "Kollarımda can verdi"

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:04:22

  • 1 Emmanuel Adebayor: "Kollarımda can verdi"
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    Medipol Başakşehir'in dünya çapındaki yıldızı Emmanuel Adebayor; Metz, Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace'da şekillenen kariyerinin ardından yeteneklerini Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir forması altında Türk futbolseverlere sergiliyor. 

  • 2 Emmanuel Adebayor: "Kollarımda can verdi"
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    Ligimizde kısa süreye sığdırdığı gollerle isminin hakkını veren güler yüzlü santrfor, futbol hayatının başlangıç noktasını Arsenal'e transferi olarak değerlendiriyor ve Arsene Wenger'le yaptığı ilginç telefon konuşması da dahil olmak üzere kariyerinin dönüm noktalarını Futbol Federasyonu'nun dergisi TamSaha'ya anlattı. 

  • 3 Emmanuel Adebayor: "Kollarımda can verdi"
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    Golcü oyuncunun röportajından özet şu şekilde:

  • 4 Emmanuel Adebayor: "Kollarımda can verdi"
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    "Togo'da yaşadığım yer deniz kenarındaydı. Biz Afrika'daki çocuklar çok erken yaşta futbolla tanışırız. Benim de şansıma sürekli dörde dört, beşe beş kumsalda maç yapabileceğim arkadaşlarım vardı. 

  • 5 Emmanuel Adebayor: "Kollarımda can verdi"
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    Amcam profesyonel bir futbolcuydu. Metz'de oynadı. Yıllar sonra onun ayak izlerini takip ettim ve ben de o takımda oynadım. Beni topla oynarken gördüğünde, "Benim daha önce yetiştiğim kulübe git ve eğitim al" dedi. Ben de gittim. 

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