Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Ligde peşpeşe sıralanmış iki takımda da hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Peki, Osmanlıspor, Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

OSMANLISPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ, KANALDA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de 37 puanla 9'uncu sırada yer alan Osmanlıspor, 39 puanla 8'inci sırada bulunan Konyaspor'u ağırlıyor. Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada Osmanlıspor kazanırsa, rakibi Konyaspor'u ve Gençlerbirliği'ni alt ederek 7'nci sıraya kadar yükselecek. Konyaspor'da ise hedef, Osmanlıspor deplasmanından en az bir puanla dönerek koltuğunu korumak. Konyaspor kazanırsa, Gençlerbirliği'ni alt ederek 7'nci sıraya yükselecek. Zorlu Osmanlıspor - Konyaspor maçı 1 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak. Zorlu mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

HAMZA HAMZAOĞLU: FUTBOLCULAR DEĞİŞİMİ YAKALADI

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yaptığı açıklamada ,''Takımın, kendi oyun anlayışına kısa zamanda adaptasyon sağladığını dile getiren Hamzaoğlu, "Futbolcular değişimi yakaladı ve ardından alınan 2 galibiyet var."dedi.



Bana göre oyun olarak iyi oynadığımız ve hak ettiğimiz 2 galibiyet aldık. İnşallah bunun üstüne koyarak devam etmeye çalışacağız.Atiker Konyaspor maçıyla birlikte takımın yanında sahada olacağını hatırlatan Hamzaoğlu:



"Benim cezam da bitti. İlk maçıma çıkacağım. Ben de heyecanlıyım. İyi bir takım olan Atiker Konyaspor ile oynayacağız. Performansları ortada. Biz de iyi bir takım olduğumuzu unutmayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimiz futbol oynamaya çalışan bir takım. Tıpkı Aytemiz Alanyaspor gibi. Bu maç da bizim için zor geçti. Bizim bundan sonra futbolumuzu geliştirmekten başka bir derdimiz yok. Eksik yanlarımızı da tamamlamak istiyoruz," diye konuştu. Gelecek yılın planlaması için ligde kalan 6 maçta takımı gözlemleyeceklerini ifade eden Hamza Hamzaoğlu:'' Ligde şu anda oynanması gereken 6 maçları olduğuna dikkati çeken Hamzaoğlu, "Tamamen onlara odaklanmış durumdayız. Alınacak puanlar var, katedilecek mesafe var. Alabildiğimiz kadar fazla puan toplayıp ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. Tabii ki önümüzdeki yılın planlamasını da bu arada yapıyoruz. Benim düşüncem çok fazla değişikliğe gitmeden mevcut oyuncularımızla beraber önümüzdeki sene de devam etmek. Eksik yanları tamamlayıp zayıf yanlarımızı güçlendirip, çok fazla kurcalamadan istikrarlı bir şekide çıkışımızı sürdürmek." diyerek görüşlerini açıkladı.

HAMZAOĞLU'NUN CEZASI BİTTİ

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor maçıyla kulübeye dönecek.

Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde aldığı 5 müsabakadan men cezasını geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında tamamlayan Hamzaoğlu, başkent ekibinin başında kulübedeki ilk maçına çıkacak.

Osmanlıspor'daki ilk 3 maçını tribünden takip etmek zorunda kalan Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor maçında oyuncularına kulübeden taktik verebilecek.

Başkent ekibi, Hamzaoğlu'nun tribünde yer aldığı maçlarda Gaziantepspor'a 2-0 yenilirken, Kayserispor'u 4-1, Aytemiz Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etmişti.

SAKAT VE CEZALILAR

OSMANLISPOR

SAKATLAR: Musa Çağıran, Ayku Demir, Luiz Carlos

KONYASPOR

SAKATLAR: Serkan Kırıntılı, Halil İbrahim Sönmez

MUHTEMEL KADROLAR

OSMANLISPOR: Zydrunas Karcemarskas, Numan Çürüksu, Koray Altınay, Tiago Pinto, Vaclav Prochazka, Umar Aminu, Badou Ndiaye, Musa Çağıran, Mehmet Güven, Pierre Webo, Thievy Bifouma

KONYASPOR: Kaya Tarakçı, Ali TuranNejc Skubic, Mehmet Uslu Jagos Vukovic, Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic, Jens Jonsson, Ali Çamdalı, Fofana, Riad Bajic