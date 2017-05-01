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Vitor Pereira küfür
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Almanya'da gündem Vitor Pereira

Alman 2.Ligi ekiplerinden 1860 München'i çalıştıran Portekizli Teknik Adam Vitor Pereira'nın, pazar günü karşılaştıkları Eintracht Braunschweigs teknik direktörü Torsten Lieberknecht'e küfür ettiği iddia edildi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:02:33 Güncelleme: 12:04:37

Alman 2. Bundesliga'da zirveye oynayan Eintracht Braunschweigs ile düşme hattından kurtulamayan 1860 München, pazar günü Münih'te karşı karşı geldi ve ev sahibi ekip 1860 München maçı 1-0 kaybetti.

Alman spor basınında yer alan haberlere göre, Eintracht Braunschweigs Teknik Direktörü Torsten Lieberknecht maçın ardından SKY TV'ye konuşurken, 1860 München'i çalıştıran Vitor Pereira'nın kendisine küfür ettiğini iddia ettiği kaydedildi. Eintracht Braunschweigs'in 43 yaşındaki Alman teknik adam Torsten Lieberknecht'in maçın bir bölümünde, "Vitor Pereira benimde anladığım İspanyolca olarak bana (o....ç....) dedi, bu da 1860 München için utandırıcı birşey" diye anlattığı belirtildi. Torsten Lieberknecht, "Bana yapılan saygısızlık bununla da kalmayıp, maç sonu basın toplantısında 1860 München yöneticileri beni 20 dakika bekletti" dedi. Basın toplantısı sırasında iddia edilen çirkin sözler Vitor Pereira'ya sorulduğunda ise, Portekizli teknik adamın cevabı "Ben ancak oyunla ilgili soruları cevaplarım" şeklinde oldu.

KÜME DÜŞME HATTINDA
Devre arasında kurtarıcı teknik adam olarak 1860 München'in başına getirtilen Vitor Pereira, takımının son maçta Eintracht Braunschweigs'e de yenilince 33 puanla 16. sırada kalmasıyla zor günlerin içine düştü. Eintracht Braunschweigs ise, 1860 München karşısında aldığı galibiyetle puanını 60'a yükselterek, tabelanın ikinci sırasında ve liderin sadece 3 puan gerisinde yer aldı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 42 dakika önce
    adam takimin başina gectigi gün şampiyonluk yarisinda olacagini söylediginde takim 13 sirada idi perrrera teknik direktör felan degil zekasinda problem var adamin
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