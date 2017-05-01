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Dick Advocaat Hollanda Milli Takımı
FUTBOL

İstenmeyen adam Dick Advocaat

Hollandalı taraftarların büyük bir kısmı Dick Advocaat'ın, milli takımlarının başına geçmesini istemiyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:04:12 Güncelleme: 14:08:02

HTSPOR.COM DIŞ HABERLER

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmesi beklenen Dick Advocaat büyük bir şok yaşıyor.

De Telegraaf'ın hafta sonunda yaptığı ankete katılanların %73'ü, Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırmaması yönünde oy kullandı.

Öte yandan Louis van Gaal, Ronald Koeman, Frank de Boer, Henk ten Cate ve Roger Schmidt'in bu pozisyon için Hollanda Futbol Federasyonu'nun kendilerine yapmış olduğu teklifi geri çevirdikleri öğrenildi.

 

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