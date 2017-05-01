Darijo Srna'nın sözleşmesi uzatıldı

Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk, Hırvat sağ bek Darijo Srna'nın sözleşmesini 2017-2018 sezonu sonuna kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi. 2003 yılından beri Shakhtar Donetsk'te oynayan Hırvat futbolcu, takımıyla 524 maça çıkıp 49 gol kaydetti.

Srna, sözleşmesini tamamladığı takdirde kulübüyle 15 yılı geride bırakmış olacak. Devre arası transfer döneminde Barcelona'nın transfer listesinde olan Hırvat yıldız, "Kulübümle tüm şartlarda anlaştım. Belki Barcelona konusunu biliyorsunuzdur. Shakhtar'da mutluyum, benim kalbim buraya ait. 14 yılın ardından kulübün bir parçası olduğunu düşünüyorsunuz. Ailenin bir üyesi gibi hissediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Shakhtar Donetsk tarihinde en çok forma giyen oyuncu unvanını elinde bulunduran Srna, "Başkana, Shakhtar'la yaşayacağım lig şampiyonluğunu, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya tercih ederim" sözleriyle kulübüne olan bağlılığını da dile getirdi.