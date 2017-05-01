Alanyaspor galibiyeti sonrası yüzler gülüyor

Kayserispor'da farklı Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrası camiaya mutluluk hakim. Trabzon deplasmanına hazırlanan sarı-kırmızılı oyuncuları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, başarı dileklerini iletti.

Hafta sonunda il dışında olduğu için Aytemiz Alanyaspor maçında Kadir Has Stadında olamadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sarı kırmızılı ekibin yeni teknik patronu Mesut Bakkal'a görevinde başarılar diledikten sonra Kayserisporlu futbolculara baklava ikramında bulundu.

Çelik, Kulüp Başkanı Erol Bedir ve teknik direktör Mesut Bakkal'la yaptığı sohbette, "Bu hafta aldığınız üç puan gerçekten çok önemliydi. Takımı teknik direktöründen, futbolculara, kulüp çalışanlarına kadar yürekten kutluyorum. Her zaman yanındayız'' dedi.

Erol Bedir de Çelik'e kulübe yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Kayserispor olarak kalan 5 maçımızdan da alnımızın akıyla çıkıp, Süper Lig'de kalacağız" diye konuştu.