"İnşallah bu sistemle devam ederiz"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bursaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan gollerden birini atan Yasin Öztekin, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk yarısında bir şutunu çizgiden çıkaran Aziz Behich'i tebrik eden Yasin, "Aziz'i tebrik ediyorum. 9 haftadır gol atamıyordum. Atsaydım benim için çok iyi olacaktı. Bunun bir baskısı vardı. 3-4'ten sonra illa gol atmak istedim. Gol atamadığı zaman insanın morali bozuluyor. 9 hafta sonra bunu tekrar yaşamak güzel" ifadelerini kullandı.

Yasin, üst üste gelen mağlubiyetleri de değerlendirirken "Başakşehir ve Fenerbahçe yenilgilerinin ardından zor bir süreç yaşıyorduk. Fenerbahçe'ye karşı çok iyi oynamıştık ama yenildik. Bu maçta da iyi ve baskılı oynayıp kazandık. Bundan sonra 5 maçımız var. İnşallah böyle oynayıp Galatasaray'ı hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

Sistem değişiklikleriyle eleştirilen Igor Tudor'un oyun anlayışına da değinen tecrübeli futbolcu, "Her hoca geldiğinde kendi sistemini getiriyor. 6-7 haftadır kötü değildik ancak Galatasaray gibi de oynamadık. Sistem değiştiriyoruz. 3-5-2 oynadık, 4'lüye döndü. Şu anki sistemde daha iyiyiz. İnşallah bu sistemde devam ederiz" ifadelerini kullandı.