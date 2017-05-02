Hamzaoğlu'dan penaltı açıklaması

Atiker Konyaspor ile sahasında 0-0 berabere kalan ve bir de penaltı vuruşundan yararlanamayan Osmanlıspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maç sonu düzenlenen basın toplantısında mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamzaoğlu, kazanmak istediklerini, aslında kazanabilecek oyunu da oynadıklarını düşündüklerini ancak gol bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Oyuncularının ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Maçın başından sonuna kadar hem kontrolü elimizde tuttuk. Bunun yanında hem topa daha çok sahip olduk hem rakip sahada oynadık, daha fazla pozisyon ürettik. Ancak en sevindirici taraf şu, kalemizde ciddi bir pozisyon görmedik. Geldiğimiz günden bugüne kadar ilerleme kaydettiğimiz durumlar var ama eksiklerimizde var. Bundan sonraki haftalarda onları da tamamlayıp, artık sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Oyuncularımı da Konyaspor'u da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"PENALTIYI REGATTIN ALDI"

Penaltı pozisyonunu değerlendiren Hamzaoğlu, "Penaltıyı aldı biraz Regattin. Zaten devam etmeye de çalışsa yine belki kaleci düşürecekti onu. Çünkü kalecinin gelişi de onu biraz itti. Sonuçta kaçırdık penaltıyı. Umar'a da penaltı kaçırdığı için üzüldük" dedi.