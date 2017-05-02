OSMANLISPOR HABERLERİ
02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Aykut Kocaman Atiker Konyaspor
FUTBOL

Aykut Kocaman: Böyle olmaması gerekiyordu

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Osmanlıspor'la 0-0 berabere kalan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmayı değerlendirdi

02 Mayıs 2017 Salı, 01:00:51 Güncelleme: 01:02:08

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor ile golsüz sona eren maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Maçın geneline bakınca böyle olması gerekiyordu." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Kasımpaşa önündeki 3-2 yenilginin takımı olumsuz etkilediğini vurgulayan Kocaman, "Kasımpaşa maçında iyi bir sonuç alamadık. Finali cebimize koyduğumuz bir anda 4 dakikada 3 gol yedik. Karşımızda hızlı oynayan tehlikeli bir takım vardı. Takımımın nerelere gideceğini kestirmek kolay değildi. Osmanlıspor daha fazla oyunu kontrol etti ve sonuca gitme açısından öndeydi." değerlendirmesini yaptı.

Kendileri açısından esas değişimin kaçan penaltı pozisyonu sonrasında gerçekleştiğini anlatan Kocaman, "Bundan sonra sahaya yayılışımız iyi oldu. Maçın geneline bakınca böyle olması gerekiyordu. Son 15-20 dakikada her an maçı koparabilecek atakları da yaptık. Böyle bir ortamda bir puan iyi." diyerek sözlerini tamamladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fatih Altaylı: Dursun Özbek 2018'de seçilirse, üyelikten istifa ederim
FUTBOL

"Dursun Özbek 2018'de seçilirse, üyelikten istifa ...
Atiba Fenerbahçe derbisinde sahada
FUTBOL

Atiba derbide...
"İnşallah bu sistemle devam ederiz"
FUTBOL

Yasin'den sistem yorumu
Hamzaoğlu'dan penaltı açıklaması
FUTBOL

Hamzaoğlu: Penaltıyı...