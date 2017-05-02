Aykut Kocaman: Böyle olmaması gerekiyordu

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor ile golsüz sona eren maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Maçın geneline bakınca böyle olması gerekiyordu." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Kasımpaşa önündeki 3-2 yenilginin takımı olumsuz etkilediğini vurgulayan Kocaman, "Kasımpaşa maçında iyi bir sonuç alamadık. Finali cebimize koyduğumuz bir anda 4 dakikada 3 gol yedik. Karşımızda hızlı oynayan tehlikeli bir takım vardı. Takımımın nerelere gideceğini kestirmek kolay değildi. Osmanlıspor daha fazla oyunu kontrol etti ve sonuca gitme açısından öndeydi." değerlendirmesini yaptı.

Kendileri açısından esas değişimin kaçan penaltı pozisyonu sonrasında gerçekleştiğini anlatan Kocaman, "Bundan sonra sahaya yayılışımız iyi oldu. Maçın geneline bakınca böyle olması gerekiyordu. Son 15-20 dakikada her an maçı koparabilecek atakları da yaptık. Böyle bir ortamda bir puan iyi." diyerek sözlerini tamamladı.