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Bruma kariyer rekoru
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Bruma kariyer rekoru kırdı

İlk golü yoktan var eden Bruma, 45. dakikada şapka çıkartılacak bir gole imza attı. Beş kişinin üstüne üstüne giden Portekizli, Poldi’yle verkaç yaptıktan sonra üç kişiye rağmen vuruşunu yaparak ağları buldu

02 Mayıs 2017 Salı, 10:18:42 Güncelleme: 10:26:38

Ada kulüplerinin transfer listesinde yer alan Bruma, Bursaspor galibiyetinin baş mimarı oldu. Sahanın en iyisi olan 23 yaşındaki Portekizli yıldız, 5’te perdeyi açtı. Solda dar açıda Aziz Behich’ten sıyrılan Bruma’nın içeri kestiği top, günün kötü isimlerinden genç Ertuğrul’dan sekerek ağlarla buluştu. Bruma, 45. dakikada attığı golle ise herkesi kendisine hayran bıraktı. Soldan içeri doğru hareketlenen Bruma, 5 rakibinin üstünü gidip, Podolski’yle verkaç yaptı. Poldi’nin akıl dolu pasıyla buluşan Bruma, üç Bursasporlu arasından vuruşunu yaparak kaleci Harun’un müdahalesine rağmen topu ağlara yollamayı başardı.



KARİYER REKORU
Ligde 25 maça çıkan ve 6 asisti bulunan Bruma, dün duble yaparak gol sayısını 10’a çıkardı. En skorer sezonunu yaşayan ve kariyer rekoru kıran Portekizli yetenek bu sezon kupada da 3 asist yapmıştı. Harika çalımlarıyla Bursa savunmasının başını döndüren Bruma, 76’da da gole çok yaklaştı, ancak çerçeveyi bulamadı.

HABERTÜRK SPOR / ERHAN TELLİ

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