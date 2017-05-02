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Trabzonspor, David Accam'ın peşinde

Trabzonspor´un Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago Fire takımında forma giyen Ganalı sol kanat oyuncusu David Accam´ı izlemeye aldığı bildirildi

02 Mayıs 2017 Salı, 12:20:37 Güncelleme: 12:26:57

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor´un Chicago Fire takımında forma giyen David Accam´ı gündemine aldı. Alternatifli bir kadro kurmayı planlayan bordo mavililerde scout ekibinin 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yakın takibe aldığı ve teknik direktör Ersun Yanal´a detaylı bir rapor sunulacağı ifade edildi. Ganalı futbolcunun transferiyle ilgili son kararı ise Yanal´ın vereceği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Trabzonspor yönetiminin oyuncunun sözleşmesinin 31 Aralık 2017´de bitecek olması ve kulübüyle sözleşme yenilememesi nedeniyle bu transferi düşük maliyetle bitirmeyi planladığı, Yanal'ın onay vermesi durumunda oyuncu için resmi teklifin yapılacağı bildirildi. ABD Majör Lig´de bu sezon 8 maçta 561 dakika süre alan David Accam, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

AVRUPA YOLUNDA SON 5 MAÇ
Spor Toto Süper Lig´de Avrupa Kupaları´na katılma mücadelesi veren ve en az ilk 4'ün içerisinde yer almayı arzulayan Trabzonspor, kalan 5 haftada bu hedefine ulaşmak istiyor. Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, sezonun kalan bölümündeki son 5 maçın hedeflerine ulaşma noktasında önemli olduğuna dikkat çekerek, "Kalan 5 maçtan en iyi sonuçlarla ayrılarak ligi arzu ettiğimiz noktada tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bordo mavili takım; ligde son 5 maçında sırasıyla Kayserispor, Adanaspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve sezon son maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

(DHA)

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