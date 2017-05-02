Kayserispor nefes aldı

Takımının deplasmanda oynayacağı Trabzonspor müsabakasının antrenmanını takip etden Başkan Erol Bedir, bu arada açıklamalarda bulundu. Geride kalan Aytemiz Alanyaspor maçında 3 puan aldıklarını belirten Başkan Bedir, az da olsa nefes aldıklarını söyledi. Galibiyetin kendilerini rehavete kaptırmaması gerektiğini, önlerinde 5 maçın alınacak 15 puan olduğunu vurgulayan Başkan Erol Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aldığımız her bir maçın öneminin büyük olacağını söylemiştim. Rakiplerimiz gibi biz de her maça galip gelmek için çıkıyoruz. Bu düşüncede çıktığımız Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor´u yendik. Yine aynı düşüncede çıktığımız Gaziantepspor, Alanyaspor ve Osmanlıspor maçlarını da kaybettik. O maçlar artık geride kaldı. Kalan 5 maçta benim kanaatim 8-9 puan alıp ligi 40´a yakın puan ile tamamlayacağımızı umut ediyorum.''

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