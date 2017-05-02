KAYSERİSPOR HABERLERİ
02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Kayserispor
FUTBOL

Kayserispor nefes aldı

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, cumartesi günü sahalarında oynadıkları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla 6 haftadır süren galibiyet hasretine son verdiklerininı, puan fakirliğine son verdiklerini söyledi

02 Mayıs 2017 Salı, 14:13:29 Güncelleme: 14:15:30

Takımının deplasmanda oynayacağı Trabzonspor müsabakasının antrenmanını takip etden Başkan Erol Bedir, bu arada açıklamalarda bulundu. Geride kalan Aytemiz Alanyaspor maçında 3 puan aldıklarını belirten Başkan Bedir, az da olsa nefes aldıklarını söyledi. Galibiyetin kendilerini rehavete kaptırmaması gerektiğini, önlerinde 5 maçın alınacak 15 puan olduğunu vurgulayan Başkan Erol Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aldığımız her bir maçın öneminin büyük olacağını söylemiştim. Rakiplerimiz gibi biz de her maça galip gelmek için çıkıyoruz. Bu düşüncede çıktığımız Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor´u yendik. Yine aynı düşüncede çıktığımız Gaziantepspor, Alanyaspor ve Osmanlıspor maçlarını da kaybettik.  O maçlar artık geride kaldı. Kalan 5 maçta benim kanaatim 8-9 puan alıp ligi 40´a yakın puan ile tamamlayacağımızı umut ediyorum.''

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rasim Ozan Kütahyalı beraat etti
FUTBOL

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar verildi
Bursaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
FUTBOL

"Hemen göndereceksin!"
Fatih Altaylı: Dursun Özbek 2018'de seçilirse, üyelikten istifa ederim
FUTBOL

"Dursun Özbek 2018'de seçilirse, üyelikten istifa ...
Mesut Özil ve Fenerbahçe iddiası
FUTBOL

Fenerbahçe rakipsiz!