Takım arkadaşları Yusuf Erdoğan'a moral verdi

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Erdoğan formayı unuttu. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynanan 22 maçta forma giyen oyuncu 11 maçta ilk on birde görev aldı. Ligin 16. haftasında bordo-mavili takımın sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybettiği maçın 27. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Yusuf Erdoğan, söz konusu maçın ardından ilk on birde sahaya çıkmayı unuttu. Bu sezon bin dakika sahada kalan oyuncu 11 maçta da sonradan oyuna girdi. Yusuf Erdoğan, ligde forma giydiği maçlarda ise 4 gol attı.



ANTALYASPOR VE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇLARINDA KADROYA ALINMADI

Yusuf Erdoğan, performansında yaşadığı düşüş nedeniyle Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının 18 kişilik kadrosuna alınmadı. Son iki maçta teknik olarak oyuncuyu düşünmeyen Yanal, genç oyuncuyla sürekli görüşüyor ve performansını yukarıya çekmesi için moral veriyor.



TAKIM ARKADAŞLARI DA DESTEK OLUYOR

Sezon başında ilk on birin değişmez oyuncularından biri olan Yusuf Erdoğan, devre arasında yapılan takviyeler ve performansında yaşanan düşüş nedeniyle düzenli olarak forma giyememeye başladı. Yusuf Erdoğan'ı kazanmak isteyen Yanal'a, başta takım kaptanı Onur Recep Kıvrak ve takımın abisi pozisyonundaki diğer oyuncular destek veriyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER