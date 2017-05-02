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UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları oynanacak. Peki UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman?

02 Mayıs 2017 Salı, 14:44:13 Güncelleme: 14:46:11

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde  Ajax-Olympique Lyon ve Celta Vigo-Manchester United maçları oynanacak. Peki UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları ne zaman? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finalinde, Hollanda'nın Ajax ekibi, Fransa'nın Olympique Lyon takımını yarın TSİ 19.45'te konuk edecek.

Diğer yarı final maçında ise İspanyol ekibi Celta Vigo, sahasında İngiliz temsilcisi Manchester United ile 4 Mayıs Perşembe günü TSİ 22.05'te karşılaşacak.

Finalistler, 11 Mayıs'taki rövanş müsabakaları sonunda belli olacak.

Final maçına, 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena ev sahipliği yapacak.

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