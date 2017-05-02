Galatasaray ara vermedi

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Bursaspor maçında forma giyen futbolculara yenilenme programı uygulandığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından tek kalede dörde dört maç oynadıkları belirtildi.

Açıklamada, ilk bölümde takımla çalışan Semih Kaya'nın daha sonra kondisyonerler eşliğinde özel bir antrenman yaptığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.