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Trabzonspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

02 Mayıs 2017 Salı, 14:56:43 Güncelleme: 14:57:57

Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana milli takımda bulunan genç oyuncu Abdülkadir Ömür ile sakatlığı süren Okay Yokuşlu katılmadı. Gençlerbirliği maçında kasığından sakatlanan ve oyundan alınan Okay'ın durumunun ciddi görülmediği bildirildi.

Bordo-mavili futbolcunun, yarın durumunun tekrar değerlendirildikten sonra saha çalışmalarına başlayabileceği belirtildi.

Antrenmanda oyuncuların koordinasyon ve dar alanda pas çalışması yaptığı kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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