Ümraniyespor: 1 - Denizlispor: 1 | MAÇ SONUCU

ÜMRANİYESPOR: 1 - DENİZLİSPOR: 1

STAT: Ümraniye Belediye

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Ergin Gözütok

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Bulut Kaya (Dk. 65 Bahadır Taşdelen), Ömer Can Sokullu (Dk. 70 Abdullah Halman), Serdar Özbayraktar (Dk. 46 Samet Asatekin), İbrahim Akdağ, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Otoo, Beleck, Merthan Açıl, Erol Yükseker

DENİZLİSPOR: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (Dk. 16 Asil Kaan Güler), Moritz (Dk. 46 Cihan Özkaymak), Burak Altıparmak, Sankoh (Dk. 84 Berkan Afşarlı), Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Barış Örücü

GOLLER: Dk. 17 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (Ümraniyespor), Dk. 63 Ziya Alkurt (Denizlispor)

KIRMIZI KART: Dk. 13 Zeki Ayvaz (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 31 Moritz, Dk. 87 Burak Altıparmak, Dk. 88 Asil Kaan Güler, Dk. 90+3 Ömer Alp Kulga (Denizlispor), Dk. 56 Merthan Açıl, Dk. 74 Bahadır Taşdelen (Ümraniyespor)