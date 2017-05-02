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Adanaspor'da rota Gençler

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor'a 5-2 mağlup olan Adanaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

02 Mayıs 2017 Salı, 18:53:40 Güncelleme: 18:56:23

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

Antalyaspor maçının ardından bir gün izin kullanan futbolcular, Osman Yereşen Tesisleri’nde bir araya geldi. Teknik sorumlu Eyüp Arın, antrenman öncesi futbolcularla saha kenarında toplantı yaptı.

Antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda oynanan minyatür kale maçla sona erdi.

Adanaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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