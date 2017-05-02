UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde iki İspanyol devi karşılaşıyor. Real Madrid, yarı final ilk mücadelesinde evinde Atletico Madrid'i ağırlayacak. Peki Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Martin Atkinson yönetecek. Martin Atkinson'un yardımcılığını Stephen Child ve Stuart Burt yapacak. Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak maç TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 17 gol attı, kalesindse 10 gol gördü.

● Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Real Madrid, evinde oynadığı son maçta Valencia'yı 2-1 mağlup etti.

● Atletico Madrid, deplasmanda oynadığı son maçta Las Palmas'ı 5-0 yendi.

● Real Madrid ve Atletico Madrid arasında oynanan son maç 1-1 beraberlikle sonlanmıştı.

● İki takım arasında oynanan son 10 maçta Real Madrid 2 kere, Atletico Madrid 3 kere galip geldi. 5 maç ise berabere sonlandı.

● Atletico Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçta sadece 1 defa kaybetti.

SAKATLAR / CEZALILAR

Real Madrid: Pepe, Gareth Bale, Fabio Coentrao

Atletico Madrid: Juanfran, Alessio Cerci, Augusto Fernandez, Sime Vrsaljko, Jose Gimenez

MUHTEMEL KADROLAR

Real Madrid: Keylor Navas, Dani Carvajal, Marcelo, Raphael Varane, Sergio Ramos, Carlos Casemiro, Isco, Luka Modric, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema

Atletico Madrid: Jan Oblak, Diego Godin, Filipe Luis, Lucas Hernandez, Stefan Savic, Gabi, Koke, Saul Niguez, Yannick Carrasco, Antoine Griezmann, Kevin Gameiro