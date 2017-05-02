Eskişehirspor: 6 - Samsunpor: 1 | MAÇ SONUCU

ESKİŞEHİRSPOR: 6 - SAMSUNSPOR: 1
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir
ESKİŞEHİRSPOR: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 72 Ramazan Övüç), Uğur İnceman (Dk. 72 Dorukhan Toköz), Meye, Erkan Zengin, Tarık Çamdal, Akaminko, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno (Dk. 80 Semih Şentürk)
SAMSUNSPOR: Muyters, NDiaye, Murat Gürbüzerol, Ercan Yazıcı, Halil İbrahim Pekşen, Gökay Iravul (Dk. 67 Lumu), Canberk Aydın (Dk. 46 Göksu Türkdoğan), Vedat Bora (Dk. 46 Zola), Abdülkerim Bardakçı, Kone, Erkam Reşmen
GOLLER: Dk. 33 (penaltıdan) ve Dk. 77 Erkan Zengin, Dk. 40 Hakan Çinemre, Dk. 62 ve Dk. 90+2 Meye, Dk. 66 Bruno ( Eskişehirspor), Dk. 71 Kone (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Dk. 34 NDiaye, Dk. 36 Canberk Aydın (Samsunspor), Dk. 58 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)