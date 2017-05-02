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Giresunspor - Mersin İdmanyurdu
FUTBOL

Giresunspor: 1 - Mersin İdmanyurdu: 0

TFF 1. Lig'de Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayan Giresun, 61. dakikada Dodo'nun attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 21:21:21 Güncelleme: 21:24:06

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 44. dakikasında konuk ekipten Nurullah Kaya kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Nurullah, 32. dakikada ilk sarı kartını görmüştü. 44. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Giresunspor, gol için 61. dakikaya kadar bekledi. 61. dakikada sahne alan Dodo, takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

Ev sahibi Giresunspor, bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti. Ligin son sırasındaki Mersin İdmanyurdu ise haftayı 25 puanla kapattı.

Giresunspor, 7 Mayıs'ta Samsunspor'un konuğu olacak. Mersin İdmanyurdu ise Göztepe'yi ağırlayacak.

STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLERR: Koray Gençerler, Deniz Turgut, İbrahim Çağlar Uyarcan

GİRESUNSPOR: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak (Dk. 88 Dilaver Güçlü), Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 82 Cihan Can), Özgür Can Özcan (Dk. 70 Isaac), Dodo, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre Aslan, Mehmet Enes Sığırcı, Kudbettin Tekin Oğrak, Mahmut Metin (Dk. 59 Güven Varol-Dk. 75 Furkan Aydemir), Tolga Şahin, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Emrah Özyaylaz (Dk. 31 Pedriel), Gökhan Akkan, Tita

GOL: Dk. 62 Dodo (Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Nurullah Kaya (Mersin İdmanyurdu)

SARI KARTLAR: Dk. 17 Kudbettin Tekin Oğrak, Dk. 64 Tolga Şahin (Mersin İdmanyurdu), Dk. 27 Berkan Yıldırım, Dk. 31 Hüsamettin Tut, Dk. 64 Dimitriadis (Giresunspor)

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