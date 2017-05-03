Cristiano Ronaldo, maç sonunda yaptığı açıklamada galibiyeti takım olarak hak ettiklerini altını çizdi. Portekizli oyuncu "Güzel bir avantaj elde ettik ancak her şey bitmedi. Atletico çok güçlü bir takım." sözleriyle rehavete kapılmamaları gerektiğini ifade etti. Ronaldo, Bernabeu tribünlerine yaptığı harekete de "Sadece ıslıklamalarını istemedim. Ben onlar için her şeyimi vermeye çalışıyorum" sözleriyle açıklık getirdi.

Real Madrid orta sahalarından Toni Kroos, BT Sport'a yaptığı açıklamada "Güzel bir sonuç aldık. Beklentimizden daha iyi olduğunu söylemem gerek ancak bu daha ilk maçtı, önümüzde hâlâ rövanş var." dedi. Alman yıldız, performanslarını ise orta sahayı kontrol etmeleriyle ilgili olduğunu "Orta sahada bir kişi fazlaydık ve oyunu elimizde tuttuk. Tehlikeli bölgelere istediğimiz topları atabildik. Kazanmayı hak ettik ancak şimdi Calderon'a gideceğiz" sözleriyle ifade etti. Kroos, açıklamalarını Cristiano Ronaldo'yu övdüğü "Onun gibi bir oyuncuya sahip olmanız harika bir şey. Gole ne zaman ihtiyacınız olsa o bunu üretiyor. Gerçekten inanılmaz biri" cümleleriyle tamamladı.

Atletico Madrid cephesinden Diego Simeone ise umutsuz değil. Arjantinli teknik direktör "Futbol, harika bir oyundur ve her şey olabilir. Final için şansımız olduğunu düşünüyorum. Zor ancak bu futbol. Böyle şeyler oluyor. Son düdüğe kadar savaşıp geri dönmeye çalışacağız" dedi.

Zinedine Zidane da rehavete kapılmamaları gerektiğini ifade etti. "Güzel oyunadık ancak hala rövanş maçımız var. Çok çalışmamız ve zafer için savaşmamız lazım. Deplasmanda kendimizi adayacağımıza şüpheniz olmasın." dedi ve ekledi: "Bu oyunculara sahip olduğum için çok şanslıyım. Oyunu oynarken keyif almaya çalışıyoruz. Bu düşüncemiz sahaya yansıyor çünkü oyuncularımızın harika bakış açıları var."