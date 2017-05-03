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Monaco - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Monaco, evinde İtalyan devi Juventus'u ağırlıyor. Monaco - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 01:16:05 Güncelleme: 01:21:53

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Monaco, evinde İtalyan devi Juventus'u ağırlıyor. Monaco - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

MONACO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Stade Louis II'de oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Javier Rodriguez yapacak. Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak olan maç Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Monaco, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Juventus, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Monaco, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

● Juventus, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Monaco, evinde oynadığı son maçta Toulouse'u 3-1 yendi.

● Juventus, deplasmanda oynadığı son maçta Atalanta ile 2-2 berabere kaldı.

EN GOLCÜLER

Monaco

Radamel Falcao: 7 gol

Kylian Mbappe: 5 gol

Valere Germain: 4 gol

Juventus

Paulo Dybala: 4 gol

Gonzalo Higuain: 3 gol

Dani Alves: 2 gol

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