UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında İspanya temsilcisi Celta Vigo, İngiliz devi Manchester United'i konuk ediyor. Peki Celta Vigo - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

CELTA VİGO - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Estadio de Balaidos'ta oynanacak karşılaşmayı Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. Sergei Karasev'in yardımcılıklarını Anton Averianov ve Tikhon Kalugin yapacak. Türkiye saati ile 22:05'te oynanacak karşılaşma TRT 1 ve Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek.

● Celta Vigo, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● Manchester United, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Celta Vigo, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Manchester United, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Celta Vigo, evinde oynadığı son maçta Athletic Bilbao'ya 3-0 kaybetti.

● Manchester United, evinde oynadığı son maçta Swansea ile 1-1 berabere kaldı.

EN GOLCÜ İSİMLER

Celta Vigo

Iago Aspas: 5 gol

John Guidetti: 4 gol

Fabian Orellana: 2 gol

Manchester United

Zlatan Ibrahimovic: 5 gol

Henrikh Mkhitaryan: 5 gol

Jesse Lingard: 2 gol