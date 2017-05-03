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Ajax - Lyon
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Ajax - Lyon maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Ajax, evinde Lyon'u ağırlıyor. Yarı final için iki takımın da avantaj aradığı karşılaşma öncesi heyecan oldukça büyük. Peki Ajax - Lyon maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 01:37:04 Güncelleme: 01:44:06

UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında Ajax, evinde Lyon'u ağırlıyor. Yarı final için iki takımın da avantaj aradığı karşılaşma öncesi heyecan oldukça büyük. Peki Ajax - Lyon maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

AJAX - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Johan Cruyff Arena'da (Amsterdam Arena) oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 19:45'te başlayacak. İtalyan hakem Gianluca Rocchi'nin düdük çalacağı maç Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Ajax, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı.

● Lyon, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.

● Ajax, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

● Lyon, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.

● Ajax, evinde oynadığı son maçta Heerenveen'i 5-1 yendi.

● Lyon, deplasmanda oynadığı son maçta Angers'i 2-1 mağlup etti.

EN GOLCÜLER

Ajax

Kasper Dolberg: 4 gol

Amin Younes: 3 gol

Bertrand Traore: 2 gol

Lyon

Nabil Fekir: 5 gol

Alexandre Lacazette: 4 gol

Mouctar Diakhaby: 3 gol

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