UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında Ajax, evinde Lyon'u ağırlıyor. Yarı final için iki takımın da avantaj aradığı karşılaşma öncesi heyecan oldukça büyük. Peki Ajax - Lyon maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
AJAX - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Johan Cruyff Arena'da (Amsterdam Arena) oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 19:45'te başlayacak. İtalyan hakem Gianluca Rocchi'nin düdük çalacağı maç Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
● Ajax, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı.
● Lyon, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.
● Ajax, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.
● Lyon, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.
● Ajax, evinde oynadığı son maçta Heerenveen'i 5-1 yendi.
● Lyon, deplasmanda oynadığı son maçta Angers'i 2-1 mağlup etti.
EN GOLCÜLER
Ajax
Kasper Dolberg: 4 gol
Amin Younes: 3 gol
Bertrand Traore: 2 gol
Lyon
Nabil Fekir: 5 gol
Alexandre Lacazette: 4 gol
Mouctar Diakhaby: 3 gol