Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanı olarak 100. kez derbi heyecanı yaşayacak

Fenerbahçe Futbol Takımı, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde resmi maçlarda 100. derbisine, 7 Mayıs Pazar günü Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında çıkacak.



Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa ilk kez 15 Şubat 1998'de seçilen ve 19 yıldır bu görevde bulunan Aziz Yıldırım için hafta sonu yapılacak derbi farklı bir anlam taşıyor.



Yıldırım döneminde resmi maçlarda (Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası, Atatürk Kupası) 99 derbiye çıkan sarı-lacivertli takım, 100. derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek.



99 DERBİDE 46 GALİBİYET

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, derbi maçlarda rakiplerinden fazla galibiyet elde etti.



Sarı-lacivertli takım, söz konusu 19 yıllık dönemde Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 99 maçın 46'sını kazandı. Rakiplerine 31 defa kaybeden Fenerbahçe, 22 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜSTÜNLÜK

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı resmi maçların yarısını kazandı.



Bu dönemde Beşiktaş ile Süper Lig'de 41, Türkiye Kupası'nda 4, TFF Süper Kupa'da 2, Atatürk Kupası'nda ise 1 kez olmak üzere toplam 48 defa karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 24 kez galip ayrıldı.



Beşiktaş, Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde Fenerbahçe'yi 15 defa yenerken, 9 müsabaka da berabere bitti.



GALATASARAY'A KARŞI DA ÜSTÜN

Fenerbahçe, Yıldırım döneminde Galatasaray derbilerinde 51 maçta 22 galibiyet elde etti.



Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler rakibine 16 kez yenilirken, 13 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.



İLK DERBİ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİĞİ GÜN

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte ilk derbi heyecanını başkanlığa seçildiği gün yaşadı.



Yıldırım'ın 15 Şubat 1998'de yapılan genel kurulda Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçerek başkanlığa seçildiği gün Fenerbahçe, ligde Galatasaray deplasmanına gitti. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maç 2-2 sonuçlandı ve Yıldırım döneminin derbi karnesi beraberlikle başladı.



YILDIRIM DÖNEMİNDE 16 TEKNİK ADAM DERBİYE ÇIKTI

Aziz Yıldırım döneminde sarı-lacivertlilerin oynadığı 99 derbide 16 teknik adam görev aldı.



Yıldırım'ın başkanlığında Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde, Otto Baric, Joachim Löw, Zdenek Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Christoph Daum, Arthur Zico, Luis Aragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira ve Dick Advocaat, sarı-lacivertli takımın başında bulundu.



Aziz Yıldırım döneminde teknik adamlık yapan diğer bir isim Rıdvan Dilmen ise resmi maçlarda hiçbir derbiye çıkmadı.



19 YIL 6 ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Futbol Takımı, Aziz Yıldırım döneminde 6 şampiyonluk elde etti.



Yıldırım'ın 19 yıllık başkanlığı döneminde sarı-lacivertliler, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014'te ligi zirvede bitirdi.



Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Galatasaray 9, Beşiktaş 3, Bursaspor ise 1 defa şampiyon oldu.

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