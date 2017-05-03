GALATASARAY HABERLERİ
03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Bruma
FUTBOL

Bruma'nın yeni sözleşme detayları belli oldu

Galatasaray, Portekizli oyuncusu Bruma'nın sözleşmesini uzatmak için girişimlere başladı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:43:31 Güncelleme: 12:45:43

Galatasaray, Portekizli yıldızı Bruma'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Milliyet'in haberine göre; sportif direktör Cenk Ergün’ün de mukavelesinin yenileneceğini açıkladığı Portekizli futbolcunun sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıar, sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitecek olan Bruma'nın kontratını 4 yıl uzatma kararı aldı.

2023’e kadar sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtilen oyuncunun ücretinde de iyileştirilmeye gidiliyor.

Yıllık 1.2 milyon euro garanti paraya oynayan Bruma’nın yıllık ücretine 1 milyon euro zam yapılarak 2.2 milyon euro'ya getirilecek. Ayrıca sözleşmesine de 20 milyon euro fesih bedeli konulacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Günün transfer haberleri (03.05.2017)
FUTBOL

Süper Lig'de dev takas!
Fenerbahçe'de derbi öncesi Van der Wiel krizi
FUTBOL

'Oynamayacağım' dedi, Volkan Demirel üzerine yürüdü
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncuları!
FUTBOL

İşte tarihe geçen liste...