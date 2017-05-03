Bruma'nın yeni sözleşme detayları belli oldu

Galatasaray, Portekizli yıldızı Bruma'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Milliyet'in haberine göre; sportif direktör Cenk Ergün’ün de mukavelesinin yenileneceğini açıkladığı Portekizli futbolcunun sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıar, sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitecek olan Bruma'nın kontratını 4 yıl uzatma kararı aldı.

2023’e kadar sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtilen oyuncunun ücretinde de iyileştirilmeye gidiliyor.

Yıllık 1.2 milyon euro garanti paraya oynayan Bruma’nın yıllık ücretine 1 milyon euro zam yapılarak 2.2 milyon euro'ya getirilecek. Ayrıca sözleşmesine de 20 milyon euro fesih bedeli konulacak.