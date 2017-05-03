Medipol Başakşehir, rekorlarını altüst etti

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını koruyan Medipol Başakşehir, şu ana kadar gösterdiği performansla sezonun bitimine 5 hafta kala kulüp rekorlarını kırmayı başardı.

Süper Lig'deki 9. sezonunu geçiren turuncu-lacivertli ekip, 29 hafta sonunda kulübe ait bir sezonda en fazla puan, galibiyet, gol ve averaj rekorlarını kırdı.

Ligin 3. haftasında liderlik koltuğuna oturan ve 18. haftaya kadar zirvede kalmayı başaran Medipol Başakşehir, sezonun bitimine 5 hafta kala 60 puana ulaştı ve bu alanda bir ilke imza attı.

Turuncu-lacivertliler, 2014-2015 ve 2015-2016'da hanesine 59'ar puan yazdırmış ve üst üste en fazla puan topladığı sezonları yaşamıştı.

Medipol Başakşehir'in, ligde kalan 5 maçını kazanması durumunda puan rekorunu 75'e yükseltme şansı da bulunuyor.

GALİBİYET REKORU

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi, galibiyet rekorunu da 29. hafta itibarıyla kırmış durumda. Geride kalan sezon 16 maç kazanarak, 2014-2015'teki galibiyet sayısını (15) geçen İstanbul ekibi, 5 karşılaşma daha yapacağı 2016-2017'de şimdiden 17 galibiyete ulaştı. Medipol Başakşehir; Antalyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Adanaspor ve Kayserispor müsabakalarını da kazanırsa 22 galibiyetle sezonu tamamlayacak.

Sezonun geride kalan bölümünde sadece 3 kez kaybeden (Fenerbahçe, Kasımpaşa, Akhisar Belediyespor) turuncu-lacivertli ekip, 2014-2015'i 5 yenilgiyle tamamlamış ve en az mağlubiyet yaşadığı sezonu geçirmişti. İstanbul ekibi, kalan 5 haftada iki kez kaybetmezse bu rekorunu da geliştirecek.

EN GOLCÜ SEZONU

Edin Visca (8) ve Cengiz Ünder'in (7) en skorer isimler olarak ön plana çıktığı Medipol Başakşehir, Beşiktaş filelerini 3 kez havalandırarak bir sezonda attığı en fazla gole ulaştı.

Geride kalan sezon rakip fileleri 54 kez sarsan ve en golcü sezonunu yaşayan turuncu-lacivertliler, Beşiktaş maçıyla bu sezonki gol sayısını 57'ye yükseltti ve bu rekorunu da geliştirdi.

Kalesinde 29 hafta sonunda 26 gol gören ve ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunan Abdullah Avcı'nın ekibi, 2014-2015'te en az gol yediği sezonu (30) yaşamıştı.

İstanbul ekibi, gol averajıyla da (31) geride kalan sezonlardaki performansının üzerine çıktı. Turuncu-lacivertliler, daha önce en iyi averajı (19) 2014-2015 sezonunda elde etmişti.

SÜPER LİG'DEKİ PERFORMANSI

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'de geçirdiği 9 sezondaki performansı şöyle:

Sezon Ligdeki sırası Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği gol Averaj Puan

2016-2017 2. 29 17 9 3 57 26 31 60

2015-2016 4. 34 16 11 7 54 36 18 59

2014-2015 4. 34 15 14 5 49 30 19 59

2012-2013 16. 34 9 9 16 43 50 -7 36

2011-2012 6. 34 14 8 12 48 49 -1 50

2010-2011 12. 34 12 6 16 40 45 -5 42

2009-2010 6. 34 16 8 10 47 44 3 56

2008-2009 9. 34 12 6 16 37 46 -9 42

2007-2008 12. 34 10 8 16 44 47 -3 38