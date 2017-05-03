Trabzonspor'un Avrupa ısrarı

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek için sonuna kadar mücadele vereceklerini söyledi.

Çubukçu, yaptığı açıklamada, geride kalan haftada konuk ettikleri Gençlerbirliği karşısında üstün bir oyun ortaya koymalarına rağmen sahadan golsüz beraberlikle ayrıldıklarını ve 2 puan kaybettiklerini belirterek, Spor Toto Süper Lig'de kalan 5 maçı kazanarak Avrupa hedefini gerçekleştireceklerine inandıklarını kaydetti.

Ligin 30. haftasında Kayserispor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanarak kaldıkları yerden devam etmek istediklerini ifade eden Çubukçu, "Gençlerbirliği beraberliği bizi hedefimizden alı koyamayacak. Kalan 5 maçımızı da kazanarak sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Devre arasında yaptıkları transferlerle gelecek sezonki kadronun temellerini attıklarını dile getiren bordo-mavili kulübün asbaşkanı, "Bu yıl her şeyden önce bir takım olmayı hedefliyorduk. Bu yolda önemli mesafe aldık. Gelecek sezon için de camiamız ve taraftarlarımız merak etmesin, şampiyonluğa oynayacak bir takım sahada olacak. Bu sezon öncelikli hedefimiz Avrupa'da olmak. Sonuna kadar bunu kovalayacağız." diye konuştu.

ADANASPOR MAÇINA AİLECE GİDİLECEK

Ahmet Çubukçu, takımda aile ortamının oluştuğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kayserispor maçının ardından Adanaspor deplasmanına başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyet ve futbolcularımız, hep beraber ailelerimizle gitmeyi planlıyoruz. Bir takım için aile ortamının oluşması başarı için önemli."

Trabzonspor'un galibiyetinin şehir ve camia için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini aktaran Çubukçu, "Bir galibiyetle insanların yüzünün nasıl güldüğünü, bundan nasıl mutluluk duyduğunu biliyoruz. Futbolcularımız, yönetimimiz, taraftarlarımız, tüm camia kenetlenerek, bir aile ortamında inşallah büyük mutluluklar yaşayacağız. Ne yaptığımızı biliyoruz, camiadan destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEDİKODULARLA HAREKET ETMİYORUZ"

Asbaşkan Çubukçu, bordo-mavili takımın performansıyla dikkati çeken genç futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın başka takımlara transfer olacağı yönünde basında yer alan haberlere tepki gösterdi.

"Biz dedikodularla hareket etmiyoruz." diyen Çubukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un alt yapısından yetişmiş, kendi evladı, değeridir. Yusuf, uzun yıllar Trabzonspor'da forma giyecek ve inşallah takımının başarılarına katkı sağlayacak. Sürekli basında bu oyuncumuzla çıkan haberlere artık cevap vermek istemiyoruz. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Bu tür konularla zaman harcamak istemiyoruz."

"GÜNDEMİMİZDE KONGRE YOK"

Ahmet Çubukçu, yeni bir yönetim kurulu oluşturmak için olağanüstü genel kurula gidebilecekleri yönündeki iddialara ilişkin ise şunları kaydetti:

"Gündemimizde olağanüstü genel kurul yok. Bu ekiple görev süremizin sonuna kadar devam etmek için yola çıktık. Yapacağımız öncelikli işler var. Güçlü, başarıya gidecek bir takım oluşturma önceliğimiz var. Enerjimizi bu konuda harcamak istiyoruz."