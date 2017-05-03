Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu hafta dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Lider Beşiktaş, 7 Mayıs 2017 Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç günü yaklaştıkça derbi maça tanıklık etmek isteyen taraftarlar "Beşiktaş - Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbi mücadelesinde milyonlar ekranlara kilitlenecek. Vodofone Arena Stadyumu'nda 7 Mayıs Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar biletlerin çıkacağı günü heyecanla bekliyor. Ancak şuanda derbi mücadelesinin bilet fiyatları satışa sunulmadı. Dev mücadelenin biletlerinin bugün ya da yarın satışa sunulması bekleniyor. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının biletlerinin satışıyla ilgili bilgiler kulüplerin resmi siteleri ve hesaplarının yanı sıra Passolig'den duyurulacak. Karşılaşmanın ayrıntılı bilet fiyatlarına da yine bu şekilde ulaşılacak.

DERBİNİN İDDAA ORANLARI AÇIKLANDI

Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanacak kritik derbi öncesi iddaa maç oranlarını duyurdu. İki takımında mutlak kazanma parolasıyla sahaya çıkacağı derbide ev sahibi Beşiktaş'ın galibiyetine, 1.85, Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.90 oran verildiği açıklandı. Derbide beraberliğe ise 3.10 oran verildi. İddaa oranları maç saatine kadar değişkenlik gösterebilir.

İDDAA ORANLARI:

BEŞİKTAŞ: 1.85

BERABERLİK: 3.10

FENERBAHÇE: 2.90

DERBİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

BEŞİKTAŞ'TA OYUNCULAR SONUÇ ODAKLI DÜŞÜNÜYOR

Beşiktaş’ın Başakşehir karşısında aldığı ağır yenilgi her ne kadar moralleri alt üst etse de takımın sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine olan inanç tam. Özellikle futbolcular bu konuda birbirlerine söz verirken, yabancı futbolcular önceki gün yapılan sabah idmanının ardından yenen yemekte durum değerlendirmesi yaptılar. Quaresma, Talisca, Marcelo, Beck ve Babel gibi isimler artık her şeyin geride kaldığını belirtip Fenerbahçe maçını kazanarak hedefe bir adım daha yaklaşacaklarını belirttiler...

‘YENİLGİ BİZE DERS OLDU’

Başakşehir yenilgisinin kendilerine önemli bir ders verdiğini kaydeden 5 yabancı futbolcunun, “Herkes F.Bahçe maçı sonrası tur atacağımızı konuşup durdu. Bu ister istemez bizi de etkiledi. İnsan doğal olarak bu tür söylemlerden sonra rahatlıyor ama işin önemli tarafının bu olmadığı da bir gerçek. Sonuç olarak hiçbir maç oynamadan kazanılmaz. Tarih şampiyonluğun hangi maçta geldiğini değil, şampiyonluğu yazar” dedikleri öğrenildi. Şenol Güneş’in de oyuncularını bu yönde motive ettiği, derbiyi kazanacaklarından şüphe duymadığı belirtildi.

ATİBA İDMANA ÇIKMADI

Beşiktaş, F.Bahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürürken Başakşehir’de sakatlanan Atiba’nın tedavisi sürdü.

ZORUNLU 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in F.Bahçe derbisinde cezalı Tosic’in yerine Marcelo’nun yanına Atınç Nukan’ı hazırladığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın forvette ise son haftalarda formsuzluğuyla dikkat çeken Cenk Tosun’u kulübeye çekip Aboubakar’a şans vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE CEPHESİ

FENERBAHÇE'DE DERBİ SANCISI

Dick Advocaat, Beşiktaş derbisi öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Hollandalı hocanın 5 mevkide kimlerin forma giyeceği konusunda karar vermesi gerekiyor

Fenerbahçe’de Dick Advocaat derin düşüncelere dalmış durumda. Sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle Beşiktaş’a karşı neredeyse sil baştan bir kadro ile çıkmaya hazırlanan Hollandalı teknik adamın 5 mevkide oynayacak oyuncular için karar vermesi gerekiyor. İşte Fenerbahçe’nin Beşiktaş maçı kadrosu ihtimalleri...

KALE: Fenerbahçe’de cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında oynayamayan Volkan Demirel, Beşiktaş derbisinde kaleyi koruyacak. Öte yandan sezonu kapatan Fabiano’nun yerine kulübede Ertuğrul oturacak.

SAĞ BEK: Şener’in uzun süreli sakatlığı ‘kırmızı alarma’ neden oldu. Ağrıları bulunan ve antrenmanlara katılmayan Van der Wiel’in bugün idmana çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Bu mevki için bir diğer alternatif ise Ozan Tufan... Rize maçında ikinci yarı sağ bekte oynayan genç oyuncu soru işaretleri bıraksa da Van der Wiel’in antrenmanlara çıkmaması durumunda Beyiktaş karşısında sahada o olacak.

STOPERLER: Stoper mevkisinde Skrtel’in forması garanti. Bir diğer kule Simon Kjaer’in her ne kadar ağrıları olsa da Rizespor maçında derbi düşünülerek dinlendirildi. Çok yüksek ihtimalle de derbide sahada olacak. Aksi bir durumda ise forma Roman Neustadter’in olacak.

SOL BEK: Advocaat, her ne kadar Hasan Ali Kaldırım’a forma vermeyi istese de milli oyuncu hafta boyunca birçok idmanı kaçıracak. Topuğundaki ödem ve kanamadan dolayı Rizespor maçı sonrası iğne yaptıran Hasan, hafta boyunca ayağını dinlendirecek. Advocaat, Hasan’ın durumuna bakıp İsmailHasan Ali arasındaki son kararı cumartesi günü verecek.

ORTA SAHA: Josef ve Alper Potuk’un formaları garanti gibi gözüküyor. Fakat burada oynayacak 3. isim tam bir muamma. Şu anda en güçlü gözüken isim Roman Neustadter. Ozan’ı sağ bekte kullanmayı düşünen Advocaat, Neustadter’i Mehmet Topal’ın yerine oynatıp Josef’in aynı görevini sürdürmesini hedefliyor.

KANATLAR: Fenerbahçe’nin sağ kanadında yıldız oyuncu Jeremain Lens’in ayak bileğinde ciddi bir ağrı bulunsa da ne yapıp edilip dev derbiye yetiştirilmesi bekleniyor. Sol kanatta ise ciddi bir belirsizlik var. Oynadığı son maçlarda bir hayli etkili gözüken Aatif Chahechouhe ile Rizespor maçında 2 gol birden atan Sow arasında bir karar vermesi gereken Advocaat, henüz seçimini yapmış durumda değil.

FORVET: Fenerbahçe’nin forvetteki gol silahı Robin van Persie olacak gibi gözükse de Moussa Sow’un Çaykur Rizespor maçı performansı Advocaat’ı düşündürüyor. RvP’ye Vodafone Arena’da çok büyük tepki olacağı gerçeğini de düşünen Hollandalı hoca yine de vatandaşını oynatma fikrine daha yakın.

MOUSSA SOW'UN İSTATİSTİKLERİ YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Moussa Sow attığı gollerle son 6 sezonda Sarı- Lacivertli formayı giymiş birçok ünlü yıldızı geride bıraktı ve geldiği 2012 yılından bu yana takımın en golcü ismi oldu. Bugüne kadar 128 Süper Lig maçında forma giyen Sow, rakip fileleri 63 kez havalandırdı. Senegalli yıldız bu görüntüsüyle Alex, Kuyt, RvP, Fernandao, Nani, Webo gibi isimleri de geride bıraktı. Sow’a en çok yaklaşan isim Van Persie oldu. Hollandalı futbolcu, 52 Süper Lig maçında 23 gol attı. Tecrübeli futbolcu, forma giydiği maç başına 0,44 gol ortalamasıyla mücadele etti.

EN FAZLA GOL BEŞİKTAŞ’A

Senegalli yıldız, Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig’de en fazla golü Beşiktaş’a attı. Kartal’a karşı 8 lig maçında forma giyen tecrübeli golcü 8 defa Siyah-Beyazlı fileleri havalandırdı. Senegalli futbolcu, Beşiktaş’a karşı Süper Lig’de sadece bu sezon oynanan 0-0’lık maçta gol atamadı.

ADVOCAAT'IN JOKERİ BELLİ OLDU

Kjaer'in yokluğunda Çaykur Rizespor'a karşı sahaya çıkan ve stoper mevkiinde iyi bir performans sergileyen Roman Neustadter, hocası Advocaat'tan hem övgü aldı hem de destek aldı. Rize karşısında alınan galibiyet ve maçın ardından hocasının kendisine sarfettiği sözlerden dolayı mutluluk duyan Neustadter şimdiden kendisini Beşiktaş derbisi için hazırlamaya başladı. Her zaman sabırlı bir şekilde çalışan ve yaptığı ektra antrenmanlarla kendisini fizik olarak üst seviyede tutan Neustadter teknik direktör Advocaat'tan gelen "Bugün çok iyiydin, seni Beşiktaş derbisi ve kupa rövanşında Başakşehir'e karşı oynatacağım, daha da hazır ol" sözleri ile de moral buldu.





YA STOPER YA DA ÖN LİBERO



Kjaer'in sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisine yetişemeyeceğini hesaplayan Advocaat, çok yönlü oyuncusu Neustadter'e güvendiğini dile getirirken, Kjaer iyileşse bile Beşiktaş derbisinde tecrübeli oyuncuyu oynatacak. Kjaer oynayamazsa stoperde görev yapacak olan Roman Neustadter, Danımarkalı oyuncu iyileşirse bu kez Mehmet Topal'ın sarı kart cezası nedeniyle ön liberoda görev yapacak. Savunmanın önünde görev alacak olan Neustadter adeta Advocaat'ın jokeri olacak.