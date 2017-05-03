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FUTBOL

Pişmaniye tasvirli statta sona doğru

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:42:01

  • 1 Pişmaniye tasvirli statta sona doğru
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    Kocaeli'de yapımı süren, dış cephesi, kentin simgesi olan pişmaniyenin çekme anındaki görünümünde olacak 33 bin kişilik stadyumun, ay sonunda açılması hedefleniyor. İşte pişmaniye tasvirli stadın baştan sonra yapım aşaması...

  • 2 Pişmaniye tasvirli statta sona doğru
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    Kocaeli'de yapımı süren, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması hedeflenen 33 bin kişilik stadyumun inşaatı yüzde 98 oranında tamamlandı.

  • 3 Pişmaniye tasvirli statta sona doğru
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    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, "Bu ayın sonu itibarıyla stadyum, futbol oynanabilecek hale gelmiş olacak" açıklamasını yaptı.

  • 4 Pişmaniye tasvirli statta sona doğru
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    Kocaeli'nin sembolü olan pişmaniye şeklini alacak olan stadyum şehir için de yeni bir yaşam merkezi olması planlanıyor. 

  • 5 Pişmaniye tasvirli statta sona doğru
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    Kocaeli Stadyumu'nda toplam bin kapalı, 700 de açık olmak üzere bin 700 araçlık otopark alanı da bulunacak. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 17 dakika önce
    Koltuklar sağlam dursa da o 2 vida insanı fazla taşımaz.Kısa süre sonra o koltukların çoğu pert olur
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