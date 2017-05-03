Kocaeli'de yapımı süren, dış cephesi, kentin simgesi olan pişmaniyenin çekme anındaki görünümünde olacak 33 bin kişilik stadyumun, ay sonunda açılması hedefleniyor. İşte pişmaniye tasvirli stadın baştan sonra yapım aşaması...
Kocaeli'de yapımı süren, hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması hedeflenen 33 bin kişilik stadyumun inşaatı yüzde 98 oranında tamamlandı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, "Bu ayın sonu itibarıyla stadyum, futbol oynanabilecek hale gelmiş olacak" açıklamasını yaptı.
Kocaeli'nin sembolü olan pişmaniye şeklini alacak olan stadyum şehir için de yeni bir yaşam merkezi olması planlanıyor.
Kocaeli Stadyumu'nda toplam bin kapalı, 700 de açık olmak üzere bin 700 araçlık otopark alanı da bulunacak.