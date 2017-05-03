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Kullanılmayan bir taş ocağı havzasına yapılan ve zemini kaya olması itibariyle Kocaeli'nin en sağlam zeminlerinden birine sahip olan pişmaniye simgeli Kocaeli Stadyumu'nun çevresine dikilecek yaklaşık 2 bin ağaç ile birlikte de 'Yeşil Stadyum' olma özelliği taşıyacak.