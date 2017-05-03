UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, ev sahibi Hırvatistan ve İtalya'nın da yer aldığı A Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile karşı karşıya geldi.

Rijeka kentindeki Rujevica Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 5. dakikada Umut Güneş ve 11. dakikada Malik Karaahmet kaydetti. İspanya'nın gollerini ise 24. dakikada Sergio Gomez, 33. dakikada penaltıdan Ruiz ve 72. dakikada Morey attı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında 6 Mayıs Cumartesi günü TSİ 14.15'te Hırvatistan ile mücadele edecek.