TFF 1. Lig'deki kritik mücadelede; kümede kalma savaşı veren Bandırmaspor evinde lider Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenerek büyük bir sürprize imza attı.

17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmadaki farklı galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Atabey Çiçek, 28. dakikada Ömer Kandemir, 41. dakikada Marino, 78. dakikada Gökhan Karadeniz ve 88. dakikada Doğan Karakuş kaydetti.

Bu sonucun ardından Süper Lig'in en büyük adaylarından olan lider Yeni Malatyaspor 57 puanda kaldı ve en yakın takipçisi olan 55 puandaki Eskişehirspor ile arasındaki 5 puanlık farkı koruyamadı.

Kümede kalma mücadelesi veren Bandırmaspor ise aldığı kritik zaferle 31 puana ulaştı ve 16. sıraya yükseldi.