Göztepe: 0 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'deki kritik mücadelede Sivasspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek çok önemli bir galibiyete imza attı.
Mücadeledeki galibiyet golünü ise 41. dakikada Rıdvan Şimşek kaydetti. Öte yandan Göztepe'de 14. dakikada Gençer Cansev kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sivasspor ise 45. dakikada Ziya Erdal ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Samet Aybaba yönetimindeki Sivasspor, bu galibiyetin arından 55 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Ligde lider Yeni Malatyaspor 57 puanda, ikinci sıradaki Eskişehirspor ise 55 puanda bulunuyor.
46 puandaki Göztepe ise 7. sıraye düştü ve play-off hattının dışında kaldı.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER