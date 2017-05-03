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Bursaspor'a Pablo Batalla'dan kötü haber!

Bursaspor'da Galatasaray maçında sağ alt adalesine darbe alan Batalla'nın 3 gün takımdan ayrı çalışacağı ve Rizespor maçına yetişmesinin zor olduğu bildirildi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:57:57 Güncelleme: 20:02:39

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, 1 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı.

Yeni teknik direktör Adnan Örnek yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, topla birlikte yapılan çalışmalarla devam etti. Sağ alt adalesine aldığı darbe sebebiyle kanaması olan Batalla'nın iğne tedavisi gördüğü ve 3 gün takımdan ayrı çalışacağı bildirildi.

Deneyimli oyuncunun Çaykur Rizespor maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Batalla'nın yanı sıra kasığındaki ağrısı sebebiyle MR'ı çekilecek olan Ertuğrul Ersoy ve Galatasaray maçında sırtına darbe alan Faty de antrenmanda yer almadı.

Öte yandan Teknik Direktör Adnan Örnek, kulüp doktoru Gökhan Özhan'dan sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili detaylı bilgi aldı.

Yeşil-beyazlı takım, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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