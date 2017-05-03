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Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürdü

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:56:35 Güncelleme: 20:58:56

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde ilk kez basına açık gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra ısınma hareketleri yapan sarı-kırmızılılar, iki gruba ayrılarak top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada çift kalede yapılan maç ile sona erdi. Maçı kaybeden oyunculara şınav çekti.

Kaleciler de antrenör eşliğinde antrenmanını sürdürdü. Çalışmalar sırasında Eren Derdiyok hafif sakatlık geçirdi. Ciddi bir şeyi olmayan golcü futbolcu idmana devam etti.



Antrenmanda sakatlığı devam eden Serdar Aziz, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca idmana takımla başlayan Semih Kaya'da daha sonra ayrı çalıştı.

Öte yandan idmanı Galatasaray yöneticisi Mehmet Özbek de izledi.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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