Elazığspor: 0 - Büyükşehir Gaziantepspor: 0 | MAÇ SONUCU

ELAZIĞSPOR: 0 - BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: 0
STAT: Elazığ Atatürk
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
ELAZIĞSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Traore, Onur Güney, Hakan Bilgiç, Youssef Yeşilmen (Dk. 89 Berk Yıldız), Kehinde, Mehmet Yiğit (Dk. 75 Mesut Saray), Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Diarra (Dk. 68 Cajic), Tom Silva
BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Muhammet Reis (Dk. 88 Cumali Bişi), Kalu (Dk. 74 Erdal Güneş), Mehmet Erdem Uğurlu, Ramazan Civelek (Dk. 90 Erhan Kartal), Akakpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim
SARI KARTLAR: Dk. 16 Özgür Özkaya, Dk. 77 Mehmet Erdem Uğurlu (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk. 30 Kehinde, Dk. 60 Youssef Yeşilmen, Dk. 86 Cajic (Elazığspor)
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