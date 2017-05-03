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Elazığspor - Büyükşehir Gaziantepspor
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Elazığspor: 0 - Büyükşehir Gaziantepspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Elazığspor, Büyükşehir Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:17:12 Güncelleme: 21:23:10

ELAZIĞSPOR: 0 - BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: 0

STAT: Elazığ Atatürk
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

ELAZIĞSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Traore, Onur Güney, Hakan Bilgiç, Youssef Yeşilmen (Dk. 89 Berk Yıldız), Kehinde, Mehmet Yiğit (Dk. 75 Mesut Saray), Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Diarra (Dk. 68 Cajic), Tom Silva
BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Muhammet Reis (Dk. 88 Cumali Bişi), Kalu (Dk. 74 Erdal Güneş), Mehmet Erdem Uğurlu, Ramazan Civelek (Dk. 90 Erhan Kartal), Akakpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim

SARI KARTLAR: Dk. 16 Özgür Özkaya, Dk. 77 Mehmet Erdem Uğurlu (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk. 30 Kehinde, Dk. 60 Youssef Yeşilmen, Dk. 86 Cajic (Elazığspor)

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