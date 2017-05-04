Batur Altıparmak: Beşiktaş, Caner'i 1 milyon Euro'ya alır

Kartal’ın sezon başında İnter’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Caner Erkin’in menajeri Batur Altıparmak, oyuncusunun Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı konusunda İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Altıparmak “Caner şu anda fiziksel olarak iyi durumda. Sakatlığının ardından düzenli olarak çalışıyor. İnter ile Beşiktaş arasında imzalanan sözleşmede 1 milyon Euro’ya otomatik olarak serbest kalma maddesi var. Beşiktaş öderse serbest kalır. Beşiktaş’ın bedava almak istemesi durumunu bilmiyorum. Kulüplere bağlı olan bir şey” dedi.

HABERTÜRK SPOR