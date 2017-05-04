Kemal Özdeş'ten Galatasaray uyarısı

TT Arena’da cumartesi G.Saray’la karşılaşacak olan Kasımpaşa’da teknik direktör Kemal Özdeş tempoyu artırdı. Özdeş dünkü idmanda öğrencilerini sık sık uyardı. Kupada Konya önünde gördüğü kırmızı nedeniyle ligde oynayamayan kaptan Adem Büyük’ün, G.Saray’a karşı yerini alacak oluşu teknik heyeti rahatlattı. Yıldız forvet, Akhisar önünde çok aranmıştı. Bir süredir sakat olan Tunay’ın ise maça yetişmesinin zor olduğu bildirildi.

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