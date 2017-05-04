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Hacettepe'den Ümit Özat'a teşekkür!

Gençlerbirliği'nin pilot takımı Hacettepe'nin çalıştırıcısı Mustafa Kaplan, kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Ümit Özat'a teşekkür etti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 12:33:26 Güncelleme: 12:37:05

Ligde zor günler yaşadığı dönemde takımın başına getirilen ve sezonu 9. sırada tamamlayan mor-beyazlı ekibin teknik direktörü Kaplan, Özat'ın Hacettepe'ye çok önem verdiğini belirterek, "Hocamıza, uyumlu çalışması ve bize verdiği önem nedeniyle teşekkür ediyorum. Takımımızla ilgili raporu kendisine sundum ve fikir alışverişinde bulunduk. Bu görüşmenin sonuçlarından biri de Hacettepe’den Berat Ayberk Özdemir ve Mert Çetin'in A takımla birlikte antrenmanlara çıkma kararı oldu" ifadelerini kullandı.

Ümit Özat'ın camianın içinden geldiğine vurgu yapan Kaplan, şunları kaydetti:

"Camianın yapısını bilen ve kendisi de altyapıdan geldiği için altyapının önemini de bilen biri. Hacettepe teknik direktörü olarak, Gençlerbirliği'nin başında yer alan böyle bir teknik direktörle çalışmaktan son derece mutluyum. Birlikte Gençlerbirliği'ne çok daha fazla oyuncu kazandırabileceğimizi düşünüyorum."

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