Adnan Örnek: Bu savaşın içinde olmayacak olan varsa gidebilir

Yeşil beyazlıların yeni teknik direktörü Adnan Örnek, "Uyanmanın vakti geldi. Ben artık sahada savaşan bir takım görmek istiyorum" dedi.



"Futbolcularımla yaptığım toplantıda söylediklerimi size söylüyorum" diyen Adnan Örnek, "Biraz önce futbolcularla konuştum. Onlara bazı şeyler söyledim. Bu taraftarın beklentisinin sadece Bursasporlu futbolculardan onurlu şekilde mücadele etmelerini istediklerini söyledim. İnanın bana siz mücadele edin, sahada yüreğinizi ortaya koyun haftaya 40 bin kişi buraya maça gelir dedim" diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:



KAYITSIZ ŞARTSIZ SİZİ SEVİYORLAR

"Bu insanlar sizi kayıtsız şartsız seviyor, 10 tane gol yediniz insanlar hala sizin peşinizde´ dedim. Hayat devam ediyor. İyi bir rüya görüyorsunuz ama bu rüyayı gerçekleştirmek için uyanmanız lazım. Taraftar zaten kayıtsız, şartsız takımına teslim olmuş. Bu takımda her oyuncu oynamış. Bu oyuncu oynasın, bu oynamasın işleri bitsin artık. İki haftada 10 tane gol yemiş takım. Bu şehrin artık kenetlenmesi lazım. Bu takım ne bu futbolcuların ne benim ne de buradaki yöneticilerin. Bu takım şehrin takımı. Duygusal olabiliyorum, artık uyanmanın vakti geldi. Ne yapacağız, 5 maçı da rakibime mi hediye edeceğiz? Bu oynasın, bu oynamasın diye bunları mı konuşacağız? Yeter artık."



HERŞEYİ YAPMALIYIZ

"Elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Biz sahada, yönetim işinde, taraftar tribünde. Bir şekilde bu futbolculara destek olmak zorundayız. Onlar Bursaspor´un futbolcusu. Geldiğimiz nokta bu. Bunun ötesi de yok. Hayat devam ediyor. İki haftada kötü sonuçlar elde ediyoruz ama antrenmanlara çıkıyor herkes bir şekilde devam ediyoruz ama bu böyle olmayacak. Her hafta aynı şeyleri mi konuşacağız biz. Ben haftaya böyle toplantıyı yapmak istemiyorum. Bu takımın Rizespor´u yenebilecek kapasitesi var. Bu puanları onlar topladı. Bazı şeyler eksik ama bunları tamamlamak zorundayız. Bunun ilk yolu sahadaki mücadeleden geçiyor."



ONURLU TAKIM OLMALIYIZ

"Disiplinli, şerefli, yüreğiyle oynayan, onurlu. Takımımın bu hafta Rize´de iyi şeyler yapacağına inanmak istiyorum. 3 puanı alabilecek güçteler. Biz onları kısa sürede ayağa kaldırıp, hazırlamak için her şeyi yapacağız."



BENİM ŞEHRİM BURASI

"Konuşulacak tek konu sahada. 5 maç olur, 15 maç olur, 30 maç olur, 5 sene olur. Onun zamanı değil. Benim yaşayacağım yer yine burası. Ben kayıtsız, şartsız buraya geldim. Onlara da söyledim aynı şeyi. Çocuklar bana sahada bir şeyler göstersinler. Bir mücadele görmek istiyorum. Bana saygı duymak zorundalar. Mutlaka bir takım yapacağım. En iyi takımı sahaya sürmeye çalışacağım. Ben onların o mücadeleyi göstereceğinden eminim. O mücadeleyi görürsem çok iyi gelebileceğimizi düşüneceğim. Kazanma hırsını görmem lazım."



DÜNKÜ ANTRENMANDAN MEMNUN DEĞİLİM

"Dün yaptıkları ilk antrenmandan memnun kalmadımı söyleyebilirim. Bugünkü antrenmanda farklı şeyler düşünüyorum. Sabaha kadar uymadım. Kırılgan bir takım olmuş. Hem antrenmanda, hem saha içinde hem saha dışında. Ne yapacağız, kaçacak mıyız buradan? Ben bu tabloyla karşılaşacağımı biliyorum ama bu tablonun da ötesi çıktı karşıma."



BATALLA İLE TOPLANTI YAPTIM

"Dün bir toplantı yaptık. Batalla ile de bir araya geldik. Onların da problemleri var ama sorunların çözüleceğine onlar da inanıyorlar. Ayağa kalkacaklarına söz verdiler. Onlar da üzgünler aslında. Bu taraftara kötü maçlar yaşattıkları için onlar da üzgünler ama üzülmekle olmuyor sadece. Bir aksiyon göstermeniz lazım. Sahada bir şeyler gösterelim ki insanlar da bunlar farkına varmışlar olayın desin. Bu savaşın içinde olmayacak olan varsa kapı açık gidebilir. Onlara da söyledim aynı şeyi."



BEN SAHALARDAN GELDİM

"Popülizm falan da yapmıyorum. Ben de bu sahalardan geldim. Ben çıkışın saha içinden olacağını düşünüyorum. Herkesin problemleri var. Ne yapacağız işi gücü bırakacağız mı? Tekrar sil baştan devam etmemiz lazım. Biz bugünlere nasıl geldik? Gerçekten bana savaşan takım lazım. Ben bunu görmeliyim, göremezsem önlemlerini almak için her şeyi yapacağım. Kalmış 5 maç. Yere yatan, düşmüş bir takımı ayağa kaldırmanın zamanı artık. Elimden geleni yapacağım. Futbolcularıma da inanıyorum."







