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Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:33:30 Güncelleme: 15:35:22

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sahanın belirli bölgelerinde savunmada pozisyon alma çalışmaları yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde üç ayrı takım halinde topa sahip olma ve savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçiş çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise taktik çalışmaların yapıldığı 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirildi.

Semih Kaya antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Tedavisi ve kondisyon çalışmaları tamamlanan Serdar Aziz, takıma katılma adına saha adaptasyon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.

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