"Yeni Malatyaspor Süper Lig'e çıkacak"

TFF 1.Lig'in 31. haftasında deplasmanda Bandırmaspor'a 5-0'lık farklı sonuçla mağlup olan sarı-kırmızılı takımda Başkan Adil Gevrek, açıklamalarda bulundu.

Gevrek "Göztepe maçı sonrasında saha içinde futbolcularla prim pazarlığı yaptığım söyleniyor. Bunu niye ortaya attılar anlamış değilim. Biz o maçın primini zaten futbolcularla belirledik. Orada takım kaptanı Sedat bana gelip, 'soyunma odasında gidelim, birlikte galibiyetin sevincini yaşayalım' diyor" diye konuştu.



GEVREK'TEN BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Şampiyonluk mücadelesi verdiği TFF 1.Lig'de bitime 3 hafta kala ağır bir yenilgi almasına rağmen liderliğini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'da yenilginin yansımaları devam ederken, başkan Gevrek camiaya son 3 hafta için birlik beraberlik mesajı verdi.



Bandırma karşısında Malatya'ya yakışmayan bir oyun ve sonuç aldıklarını belirten Gevrek, "İnanın her Malatyalı gibi ben de maç sonrasında uyuyamadım. Bu oyunu ve sonucu kendimize yediremedim. Ama kabul etmeliyiz ki; futbolda bazen oluyor bu tür maçlar. Daha öncede söyledim, son haftalara yaklaştıkça sinir harbi ortaya çıkar diye. Biz galiba biraz da bu havayı kaldıramadık. Ben bu takımı 7-8 puan farkla liderken de 'olmuş bitmiş bir şey yok' demiştim, hatırlarsanız. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Avantaj bizde, puan farkıyla lider olan biziz. Lütfen kalan 3 haftada birlik beraberliğimizi en üst noktaya çıkaralım. Ben bu kulübün başkanı olarak taraftarıma, camiama gönül rahatlığıyla şunu söylüyorum, bu takım Süper Lig'e çıkacak" açıklamasını yaptı.



"FOTOĞRAFLARA ÖYLE ANLAMLAR YÜKLENDİ Kİ..."

Gevrek, takımda para sorunu olduğu için futbolcuların oynamadığı yönünde çıkan iddialara da cevap vererek, şunları söyledi:

"Göztepe maçı sonrasında saha içinde futbolcularla prim pazarlığı yaptığım söyleniyor. Bunu niye ortaya attılar anlamış değilim. Biz o maçın primini zaten futbolcularla belirledik. Orada takım kaptanı Sedat bana gelip, 'soyunma odasında gidelim, birlikte galibiyetin sevincini yaşayalım' diyor. Fotoğraflara öyle anlamlar yüklendi ki, sanki futbolular alacaklı ve beni yakalamışlar. Bizim teknik heyetle de, futbolcularla da birbirimize karşı gayet iyi bir iletişim seviyemiz var. Bu kulübün para sıkıntısı yoktur, olduğunu söyleyen varsa çıksın konuşsun. Biz bu olmayan şeyleri ortaya atarak, birbirimizi üzerek sadece takımımıza ve şehrimize zarar veririz. Lütfen herkes son 3 hafta için kenetlensin. "

(İHA)