ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş Fenerbahçe biletleri tükendi
FUTBOL

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine büyük ilgi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin biletleri satışa çıkarılmasının ardından kısa sürede tükendi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:56:52 Güncelleme: 16:00:21

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar için satışa sunulan biletler kısa sürede tükendi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları 150 ile 1100 lira arasında belirlenirken, siyah-beyazlılar için satışa çıkarılan 7 bin 700 biletin satışı tamamlandı.

Derbi maçını, kombine kart sahibi taraftarların yanı sıra bilet alanlarla birlikte 40 bine yakın taraftarın izlemesi bekleniyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş bombayı patlatıyor!
FUTBOL

Beşiktaş'a bedava yıldız! İmzaya kaldı
Selim Kosif: "Futboldaki başarısızlığımızın sebebi 2011 sürecidir"
FUTBOL

"Futboldaki başarısızlığımızın sebebi 2011 sürecidir"
Dick Advocaat'ın derbi parolası: "5 saniyede Beşiktaş kalesine inin"
FUTBOL

5 saniyede Beşiktaş!
Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı: "Gerilirsek kaybeden biz oluruz"
FUTBOL

"Gerilirsek kaybeden biz oluruz"