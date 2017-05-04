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Ogün Temizkanoğlu Şanlıurfa
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Şanlıurfaspor'da Ogün Temizkanoğlu dönemi sona erdi

TFF 1. Lig temsilcisi, teknik direktör Ogün Temizkanoğlu ile yollarını ayırdı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:29:38 Güncelleme: 16:32:13

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da, teknik direktör Ogün Temizkanoğlu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla Ogün Temizkanoğlu ile sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği bildirildi.

Temizkanoğlu'na teşekkür edilerek, "Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

Şanlıurfa temsilcisi, dün sahasında çıktığı son lig maçında Balıkesirspor'a 3-2 yenilmişti.

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