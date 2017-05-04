Şanlıurfaspor'da Ogün Temizkanoğlu dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da, teknik direktör Ogün Temizkanoğlu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla Ogün Temizkanoğlu ile sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği bildirildi.

Temizkanoğlu'na teşekkür edilerek, "Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

Şanlıurfa temsilcisi, dün sahasında çıktığı son lig maçında Balıkesirspor'a 3-2 yenilmişti.