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Fatih Terim sportif direktörlerle bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın dördüncü ve son bölümü, sona erdi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:19:12 Güncelleme: 18:21:54

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki programın son gününde katılımcılarla bir araya gelen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bu eğitimin sadece Türkiye'de değil UEFA'ya üye ülkeler içinde de bir ilk olduğunu kaydetti.

Programda alanında uzman kişilerin futbolun pek çok farklı alanında eğitim verdiğini belirten Terim, "Günümüz futbolunda profesyonel futbol yöneticiliği büyük önem kazandı. Yakın gelecekte profesyonel futbol yöneticilerinin zorunlu kadrolar içinde yer alması için çalışmalar yapılıyor. Bu profesyonellerin de TFF'nin vereceği eğitimi almış kişiler olmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Fatih Terim, katılımcılara belgelerini takdim etti.

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