Boluspor: 2 - Adana Demirspor: 1

TFF 1. Lig'de play-off'a kalma mücadelesi veren Boluspor, sahasında üç maçtır kaybeden Adana Demirspor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada rakip ağları ilk havalandıran futbolcu, Mickael Pote oldu. Mücadelenin 64. dakikasında sahne alan Beninli futbolcu, bu sezonki 22. golünü kaydetti. Bu golden 3 dakika sonra oyuncu değiştiren Boluspor, gol için 79. dakikaya kadar bekledi.

Ev sahibi ekip, önce 79. dakikada Andre Santos'la beraberliği yakaladı, sonra 87. dakikada Bentley'le 3 puana uzandı. Bu galibiyetle puanını 50'ye yükselten Boluspor, son 7. maçında 6. galibiyetini elde etti.Adana Demirspor ise 34 puanda kaldı.

Boluspor, 7 Mayıs'ta Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor ise 8 Mayıs'ta Yeni Malatya'yı konuk edecek.