Ömer Toprak iyileşiyor

27 yaşındaki milli futbolcu, geçen hafta sonu Schalke 04'e 4-1 kaybettikleri maçın 19. dakikasında sakatlanmış ve yerini Jonathan Tah'a bırakmıştı. Mücadelenini ardından stattan koltuk değnekleriyle ayrılan Ömer'in, diz iç yan bağlarında kısmi yırtık olduğu tespit edilmişti. NTV Spor'da yer alan habere göre bir an evvel sahalara dönebilmesi için yoğun tedavi uygulanan 27 yaşındaki futbolcu, koltuk değneklerini bıraktı. Cuma günü antrenmana çıkması halinde Ingolstadt'la oynanacak lig maçında forma giymesi bekleniyor.

Leverkusen Teknik Direktörü Tayfun Korkut, Ömer'in yerine oyuna aldığı Tah'ın da hafta içindeki çalışmada sakatlık geçirmesiyle sıkıntı günler geçiriyordu. Son 11 haftada sadece 1 kez kazabilen ve son dört maçından sadece 1 puan çıkarabilen Leverkusen, Bundesliga'nın bitimine 3 hafta kala 36 puanla 12. sırada yer alıyor. 17. sıradaki Ingolstadt'ın 29 puanı bulunuyor.