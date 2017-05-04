Fenerbahçeli futbolcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz yaptı

Yenikapı'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İstanbul Gençlik Festivali'ne sürpriz isimler festivale damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taraftarı olduğu Fenerbahçe takımı oyuncularından Moussa Sow ve Volkan Demirel birer forma hediye etti. Hatıra fotoğrafının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan festival alanına geçti. Burada kurulan bir kaleye şut atan Erdoğan, beraberindekilerle birlikte alandan ayrıldı. (Hürriyet)